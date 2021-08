Lockheed Martin : Contrat de 157 M$ avec la Défense US

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui que la Missile Defence Agency (MDA), une agence du département de la Défense des Etats-Unis, lui a attribué un contrat de 157M$ afin de renforcer les capacités C2BMC (Command, Control, Battle Management & Communications), dans le cadre du système Ground-Based Midcourse Defense (GMD) qui protège les États-Unis contre les attaques de missiles balistiques à longue portée.



'Les systèmes de missiles offensifs provenant d'États voyous constituent une menace croissante pour les États-Unis', explique en substance Lockheed Martin.



Dans ce contexte, une mise à niveau baptisée Spiral 8.2-7 permettra d'augmenter les capacités C2BMC et de fournir au système GMD 'une image composite unique en temps réel' en utilisant les meilleures données provenant de plusieurs radars.



Spiral 8.2-7 permettra également à C2BMC de signaler une activité de menace hypersonique sur le réseau de liaison de données tactiques militaires Link 16 et de l'afficher aux opérateurs, précise Lockheed Martin.



