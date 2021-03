Lockheed Martin : Contrat de 1,12Md$ avec l'armée US

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir signé un contrat de 1,12 milliard de dollars avec l'armée américaine pour la production d'un lot de roquettes à lancement multiple guidé (GMLRS) et de l'équipement associé.



Le contrat prévoit la production de plus de 9000 roquettes GMLRS unitaires et de têtes alternatives (AW), de plus de 2000 roquettes d'entraînement à portée réduite à faible coût (RRPR) ainsi qu'un soutien logistique intégré pour l'armée américaine, le corps des marines américain et les clients internationaux.





