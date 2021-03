Lockheed Martin : Contrat avec l'US Air Force autour du F-16

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui l'arrivée d'un premier F-16 sur son site de Greenville (Caroline du Sud), dans le cadre d'un contratàprestations et àquantitésindéterminées (IDIQ) de 900 millions de dollars passé avec l'US Air Force en décembre 2020 et visant à assurer le soutien logistique des appareils.



Le contrat IDIQ prévoit la mise en place du tout premier dépôt de F-16 et le déploiement d'activités de maintenance et de modification des appareils.



En tant que fabricant de l'appareil, Lockheed Martin dispose en effet des connaissances les plus complètes sur le F-16. Le constructeur est donc particulièrement bien placé pour optimiser les solutions de maintien de la flotte d'avions.





