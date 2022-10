Lockheed Martin : Collaboration avec Red Hat autour de l'IA

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce une collaboration avec Red Hat afin de faire progresser l'innovation en matière d'intelligence artificielle (IA) sur les plates-formes militaires Lockheed Martin.



L'adoption du 'Red Hat Device Edge' récemment annoncée permettra à Lockheed Martin de prendre en charge des missions de sécurité nationale en appliquant et en standardisant les technologies d'IA dans des environnements contraints.



Lockheed Martin va ainsi équiper ses plateformes militaires du 'Red Hat Device Edge', telles que le système aérien sans pilote (UAS) Stalker, avec des logiciels avancés qui étaient auparavant trop volumineux et complexes pour ces systèmes.



Ce logiciel avancé permet aux petites plates-formes de gérer de grandes charges de travail d'IA, augmentant leur capacité sur le terrain et accélérant la prise de décision basée sur les données.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.