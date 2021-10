Lockheed Martin : Centaines d'embauches dans l'usine de F-16

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin lance une campagne de recrutement pour son usine de Greenville (Caroline du Sud), un site dédié à la production et à la maintenance des F-16, qui regroupe déjà 700 employés.



Lockheed Martin annonce 300 embauches supplémentaires sur site d'ici la fin 2022, promettant notamment incitations à l'embauche, primes et formations.



Dans ce cadre, Lockheed Martin recherche mécaniciens, techniciens, peintres, inspecteurs qualité, fabricants d'outils, ingénieurs, planificateurs, superviseurs...



' Ces nouveaux rôles représentent l'engagement de longue date de Lockheed Martin à répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients et à créer davantage d'emplois dans la région de Greenville ', a commenté Danya Trent, vice-présidente du programme F-16.





