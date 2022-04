Lockheed Martin : Campagne de recrutement de 200 salariés

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que des représentants de l'entreprise se rendront à l'Université d'État de Kennesaw (Géorgie, Etats-Unis) le 4 mai dans le cadre d'une campagne de recrutement visant à embaucher 200 salariés.



'Cet événement s'adresse aux candidats qui satisfont aux qualifications de base pour les postes de production critiques du C-130J Super Hercules et du F-35 Center Wing', annonce la société qui cherche à recruter mécaniciens de structures (enduits, peintures...) ainsi que des mécaniciens spécialisés en électricité et électronique.



Les recruteurs mèneront des entretiens tout au long de la journée avec des décisions d'embauche le jour même.



Les candidats rejoignant l'équipe pourraient recevoir jusqu'à 15 000 $ de bonus de signature, promet Lockheed Martin qui évoque 'un avenir prometteur dans les programmes C-130J et F-35 Center Wing avec un carnet de commandes croissant et un intérêt national et international continu pour nos avions'.



