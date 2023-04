Lockheed Martin : BPA stable au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe d'aéronautique et de défense Lockheed Martin publie un BPA ajusté de 6,43 dollars au titre des trois premiers mois de 2023, stable en comparaison annuelle, pour des revenus en progression de 1% à 15,1 milliards de dollars.



'Parmi nos réalisations notables au cours du trimestre, citons l'obtention d'un contrat pour le premier programme de missiles hypersoniques en mer des États-Unis et la livraison du premier chasseur F-16 depuis notre nouvelle usine de Greenville', pointe le CEO Jim Taiclet.



Sur ces bases, Lockheed Martin confirme ses objectifs affichés il y a trois mois au titre de l'ensemble de l'année en cours, dont un BPA d'environ 26,60 à 26,90 dollars et des revenus de l'ordre de 65 à 66 milliards.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.