Lockheed Martin : Banc d'essai 5G livré à l'US Marine Corps

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré OSIRIS, soit un banc d'essai d'infrastructure de réseau de communications 5G, au camp de base du Corps des Marines (USMC) à Pendleton (Californie).



L'idée est de pouvoir tester une solution d'infrastructure interopérable et reconfigurable de systèmes ouverts (OSIRIS) et commencer l'expérimentation du réseau mobile.



La phase 2 va permettre d'expérimenter et d'évaluer l'intégration d'applications de mission spécifiques sur le banc.



' L'équipe dirigée par Lockheed Martin, en partenariat étroit avec le Corps des Marines des États-Unis, a prouvé que la technologie commerciale 5G en évolution rapide peut être exploitée en temps quasi-réel pour résoudre les défis de mission actuels et émergents ', a déclaré Deon Viergutz, vice-président de Lockheed Martin en charge de la Convergence du spectre.



' Le programme OSIRIS s'appuie sur l'expérience de Lockheed Martin en matière de solutions interopérables entre fournisseurs basées sur des normes ouvertes, ce qui permettra une grande variété de solutions 5G composables adaptées à n'importe quelle mission et plate-forme ', a-t-il ajouté.





