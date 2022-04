Lockheed Martin : Baisse des ventes de 8% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que ses ventes nettes ont atteint 15 Mds$ au 1er trimestre 2022, soit un recul de 8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ressort à 1,7 milliard de dollars, en léger recul par rapport au 1er trimestre 2021 (1,8 milliard de dollars), soit un BPA de 6,44$, contre 6,56$ un an plus tôt.



'Lockheed Martin a connu un bon début d'année en générant une augmentation de ses marges et un flux de trésorerie disponible (1,4 Md$ contre 1,1Md$ un an plus tôt, ndlr) supérieur à nos attentes malgré les récents impacts de la flambée de Covid sur nos opérations et notre chaîne d'approvisionnement', a déclaré le président-directeur général de Lockheed Martin, James Taiclet.



'Les événements mondiaux de ce trimestre ont marqué un changement radical dans l'environnement géopolitique et ont démontré l'énorme importance d'une dissuasion efficace contre l'agression par les principaux États-nations et d'une défense mutuelle entre les États-Unis et leurs alliés', ajoute le responsable.



Pour 2022, la société cible des ventes nettes de quelque 66 Mds$, et un BPA de 26,7 $.



