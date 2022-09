Lockheed Martin : Améliore le transfert sécurisé de données

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et Verizon ont fait voler des drones équipés de la 5G pour capturer et transférer des données de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) à grande vitesse et en temps réel depuis des avions en vol afin de géolocaliser des cibles militaires.



Les entreprises ont fait la démonstration de deux avancées technologiques clés :



Premièrement, des données de radiofréquence (RF) et de vidéo en continu en temps réel ont été transmises sur des liaisons 5G pour permettre l'exécution d'algorithmes avancés.



Deuxièmement, la technologie a détecté et géolocalisé des signaux RF qui pourraient être utilisés pour les communications, la détection ou le brouillage et permettre au ministère de la Défense de détecter et de cibler les ressources adverses dans un environnement militaire.



' En mêlant les capacités commerciales de la 5G aux capacités militaires, nous contribuons à faire de la vision du DOD en matière de dissuasion intégrée une réalité ', déclare Dan Rice, vice-président des programmes 5G.MIL chez Lockheed Martin.



Srini Kalapala, vice-président senior pour la technologie et le développement de produits chez Verizon ajoute : ' Nos réseaux privés 5G à ultra-large bande offrent la sécurité, la fiabilité, la capacité et la faible latence dont dépend le secteur de la défense. '



