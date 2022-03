Lockheed Martin : Accord pour faire face à la demande de S-70

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que Sikorsky -une société Lockheed Martin- et United Rotorcraf -une division d'Air Methods Corporation- ont signé un accord officialisant la manière dont les deux sociétés collaboreront pour répondre à l'intérêt mondial croissant pour l'hélicoptère S-70 Firehawk.



L'accord permettra d'identifier la demande et construire et configurer plus rapidement ces hélicoptères, très demandés dans la lutte contre les incendies de forêt.



Il s'agira ainsi de répondre à la demande des clients en quelques mois et non en quelques années, résume Jason Lambert, vice-président de Sikorsky Global Commercial & Military Systems.







