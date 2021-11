Lockheed Martin : Accord de revente avec la CIAC en Colombie

(CercleFinance.com) - Sikorsky, une société de Lockheed Martin, et la CIAC (Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia) ont signé un accord permettant à la CIAC d'acheter des pièces de rechange d'hélicoptère Black Hawk à Sikorsky afin de les revendre à l'armée de terre colombienne, à l'armée de l'air ainsi qu'à la police nationale colombienne.



L'approvisionnement et le stockage du matériel à Bogota permettront à la CIAC d'exécuter rapidement les commandes auprès des trois entités qui, collectivement, exploitent 97 Black Hawk, versions UH-60 HL et S-70i.



' Cet accord de revendeur donne à CIAC l'exclusivité en Colombie pour acheter des pièces OEM Black Hawk d'origine à Sikorsky, puis les conserver dans un entrepôt local pour les fournir à la demande ', a déclaré Felipe Benvegnu, directeur du développement commercial de Sikorsky.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.