Lindt : Dans le haut du palmarès, les perspectives rassurent

(CercleFinance.com) - Lindt & Sprüngli s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Zurich, dans le haut de l'indice SMIM après avoir rassuré sur ses prévisions à l'occasion de la parution de ses résultats annuels.



Le titre grimpe actuellement de plus de 3%, mais affiche encore une baisse de près de 10% depuis le début de l'année, à comparer à une hausse de 3% pour l'indice des moyennes capitalisations suisses.



Le groupe a confirmé mardi avoir enregistré une baisse de 6,1% de son chiffre d'affaires en données organiques en 2020, à quelque quatre milliards de francs suisses, un recul qui a entraîné un repli de 38% à 420 millions de francs du résultat d'exploitation annuel.



Pour son exercice 2021, le groupe de Kilchberg dit prévoir une croissance organique entre 6% et 8% de son chiffre d'affaires, assorti d'une amélioration de sa marge opérationnelle entre 13% et 14% avant un retour au niveau des 15% l'an prochain.



A titre de comparaison, la marge d'exploitation s'est établie à 10,5% l'an dernier.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS évoquent des nouvelles dans l'ensemble 'rassurantes' et maintiennent leur recommandation d'achat sur la valeur.



