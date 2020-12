Linde : Un projet d'hydrogène propre, avec Snam

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Snam pour développer conjointement des projets d'hydrogène propre et des infrastructures connexes en Europe.



Snam, leader mondial des infrastructures énergétiques, possède et exploite le plus grand réseau de transport de gaz naturel en Europe, avec environ 42 000 kilomètres de gazoduc à travers le continent.



Linde et Snam travailleront ensemble pour promouvoir des technologies clés tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène et développeront des opportunités d'investissements conjoints dans des projets commerciaux dans les domaines de la production, de la distribution, de la compression et du stockage.



'Avec cet accord, nous combinons le savoir-faire et les capacités innovantes de Linde et de Snam afin de contribuer à la mise à l'échelle de l'hydrogène et à l'atteinte des objectifs climatiques, alignés sur la stratégie européenne de l'hydrogène', a déclaré Marco Alverà, directeur général de Snam .



Linde exploite la première caverne de stockage d'hydrogène de haute pureté au monde, associée à un réseau de pipelines d'environ 1 000 kilomètres.



