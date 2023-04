Linde : Signature d'un accord avec ExxonMobil

(CercleFinance.com) - Linde annonce la signature d'un accord avec ExxonMobil pour le prélèvement de dioxyde de carbone pour la nouvelle production d'hydrogène propre de Linde à Beaumont, au Texas.



ExxonMobil transportera et stockera en permanence jusqu'à 2,2 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone chaque année à partir de l'installation de production d'hydrogène de Linde, ce qui équivaut aux émissions de près d'un demi-million de voitures par an.



'Travailler avec ExxonMobil en tant qu'acheteur de dioxyde de carbone sur notre projet de Beaumont soutient la stratégie de Linde visant à décarboniser les processus des clients tout en fournissant de manière sûre et fiable de l'hydrogène à faible émission de carbone à grande échelle.' a déclaré Dan Yankowski, vice-président senior Amériques, Linde.



' L'accord d'ExxonMobil avec Linde souligne notre élan croissant pour fournir aux clients industriels des solutions à grande échelle pour séquestrer le dioxyde de carbone ', a déclaré Dan Ammann, président d'ExxonMobil Low Carbon Solutions.



