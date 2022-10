Linde : Signataire du Pacte mondial des Nations Unies

(CercleFinance.com) - La société Linde annonce qu'elle est désormais signataire du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), soit 'la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde'.



A travers sa participation, Linde s'engage à aligner sa stratégie et ses activités sur les dix principes de l'UNGC en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.



Il s'agira aussi de contribuer à faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies.



Par la voix de sa vice-présidence en charge de la durabilité, Tamara Brown, Linde a fait part de sa fierté à joindre 'cette initiative qui vise à relever certains des défis les plus urgents au monde'.



Membre du Dow Jones World Sustainability Index depuis dix-neuf années consécutives, Linde a été désignée parmi les sociétés les plus éthiques au monde en 2022 par l'Ethisphere Institute.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.