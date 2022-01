Linde : Record de petits contrats sur site signés en 2021

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir réalisé une nouvelle année record pour les petits contrats sur site, en signant 43 nouveaux projets en 2021, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente, et avoir démarré 32 petits projets sur site.



Ces nouveaux accords signés par le groupe de gaz industriels totalisent 170 millions de dollars en 2021, avec des clients dans 20 pays et marchés finaux, notamment l'énergie, l'électronique, l'exploitation minière et la fabrication.



Les nouveaux accords à long terme répondent aux critères d'investissement stricts de Linde et, une fois opérationnels, produiront un flux de revenus stable qui contribuera directement à la croissance sous-jacente du groupe.



