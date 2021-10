Linde : Prévisions de BPA relevées pour 2021

(CercleFinance.com) - Linde indique relever ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année 2021, prévisions qui se situent désormais entre 10,52 et 10,62 dollars, en hausse de 28 à 29% par rapport à l'année précédente.



Sur son troisième trimestre 2021, le fournisseur de gaz industriels a engrangé un BPA ajusté en hausse de 27% à 2,73 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 150 points de base à 23,6% et des ventes en croissance de 12% à 7,7 milliards de dollars.



Toujours par rapport à 2020, les ventes sous-jacentes ont augmenté de 11%, dont 3% d'effets prix et 8% de volumes plus élevés, la croissance des volumes ayant concerné tous les segments géographiques et marchés finaux.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.