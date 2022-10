Linde : Ouvre une nouvelle unité ASU en Chine

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui le démarrage d'une nouvelle unité de séparation d'air (ASU) au sein de son centre de production du Yantai Chemical Industrial Park (Chine).



Cette nouvelle ASU - la 5e - permettra notamment à la société d'accompagner le développement de Wanhua Chemical Group, présenté par Linde comme 'le plus grand producteur mondial d'isocyanate', un ingrédient utilisé dans la fabrication d'adhésifs hautes performances et de fibres synthétiques.



Linde lui fournira ainsi oxygène et azote gazeux, tout en continuant à fournir ses autres clients de la région.



Linde ajoute que grâce à sa 'technologie de pointe' et à son 'expertise en ingénierie', ses cinq ASU ont la capacité de fonctionner de manière flexible, 'ce qui se traduit par une plus grande fiabilité, une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions de carbone'.



Le complexe de Yantai de Linde fournira par ailleurs des gaz industriels à d'autres clients du parc industriel chimique de Yantai, assure la société.





