Linde : Objectif de réduction des GES approuvé par le SBTi

(CercleFinance.com) - Linde annonce que son objectif absolu de réduction des émissions pour 2035 a été approuvé par l'initiative Science Based Targets (SBTi), partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le WWF.



Le SBTi a confirmé que l'objectif à court terme de Linde de réduire de 35% les émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) des champs d'application 1 et 2 d'ici 2035 par rapport à 2021 est conforme aux objectifs fixés par les accords de Paris.



Le groupe de gaz industriels progresse déjà par rapport à son objectif, notamment en développant des projets de captage et de stockage du carbone sur le golfe du Mexique. Il a également annoncé son ambition d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.