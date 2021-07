Linde : Nouvelle unité de production d'hydrogène aux USA

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé jeudi la mise en service d'une cinquième usine de production d'hydrogène liquide aux Etats-Unis afin de faire face à la demande croissante de ses clients américains.



Le fabricant de gaz industriels indique que ce site basé à La Porte (Texas) va lui permettre de renforcer un réseau déjà dense, composé de quatre usines situées en Californie, en Alabama, dans l'Indiana et à New York.



Cette unité de production est appelée à fabriquer plus de 30 tonnes par jour de grande pureté, précise Linde dans un communiqué.



