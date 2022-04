Linde : Nouvel accord avec une société de lancement spatial

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé avoir signé un autre accord à long terme avec une importante société de lancement spatial en Floride pour la fourniture de gaz industriels.



Linde fournira au client de l'oxygène liquide et de l'azote à partir de son usine de séparation d'air à Mims, en Floride. Cette usine subit actuellement une nouvelle expansion pour augmenter sa capacité de production jusqu'à 50 %.



La capacité supplémentaire répondra aux besoins de croissance du nouvel accord, ainsi qu'à la demande croissante des clients des marchés finaux de l'aérospatiale, de la santé, de la fabrication, de la transformation des aliments et du traitement de l'eau.



