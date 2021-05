Linde : Nombre record de petits contrats en 2020

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir signé un nombre record de 'petits contrats sur site' en 2020, soit 36 au cours de l'année, un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'année précédente, et ce malgré une conjoncture économique et un environnement plus difficiles.



Linde souligne que ces contrats ont été signés avec des clients sur plusieurs marchés finaux, notamment les produits pharmaceutiques, l'électronique, les mines, les panneaux solaires et l'aérospatiale.



'En plus de répondre aux critères d'investissement de Linde, ces accords à long terme offrent un flux de revenus régulier qui contribuera directement à la croissance sous-jacente de Linde', précise la société.



