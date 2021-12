Linde : Maintien dans le DJSI World

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir été de nouveau été reconnu comme un leader mondial en matière de développement durable grâce à son maintien dans l'indice mondial Dow Jones Sustainability (DJSI World) et l'indice DJSI Amérique du Nord.



Il est le seul groupe du secteur chimique à figurer pendant 19 années consécutives dans l'indice DJSI World, qui représente le top 10% des 2.500 plus grandes sociétés de l'indice S&P Global Broad Market, sur la base de critères ESG à long terme.



Le groupe de gaz industriels a récemment annoncé de nouveaux objectifs d'émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment un objectif de réduction absolue de 35% des émissions d'ici 2035 et de neutralité climatique d'ici 2050.



