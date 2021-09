Linde : Maintenu dans l'indice FTSE4Good

(CercleFinance.com) - Linde annonce son inclusion, pour la sixième année consécutive, dans l'indice FTSE4Good, créé par le fournisseur d'indices mondial FTSE Russell pour les investisseurs à la recherche d'entreprises qui 'démontrent de solides pratiques de durabilité'.



Il repose sur une analyse indépendante des données environnementales, sociales et de gouvernance de plus de 7.200 titres. Chaque entreprise est évaluée en fonction de critères stricts alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.