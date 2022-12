Linde : Maintenu dans l'indice DJSI World

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir été maintenu dans le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) et le DJSI North America, et être ainsi la seule entreprise du secteur chimique à figurer dans le DJSI World depuis vingt années consécutives.



Le DJSI World se compose des 10% les meilleures parmi les 2.500 les plus importantes de l'indice S&P Global Broad Market, sur la base de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.



Les composants de l'indice sont déterminés par S&P Global sur la base de plusieurs facteurs, notamment l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA). Linde a aussi été nommée l'une des entreprises les plus éthiques au monde en 2022 par l'Institut Ethisphere.



