Linde : Le titre se distingue, profil jugé 'résilient'

(CercleFinance.com) - Linde signe la plus forte hausse de l'indice allemand DAX mercredi à l'occasion de cette séance de rebond, alors que les analystes mettent en évidence le profil 'défensif' du groupe de gaz industriels.



Si l'action accuse un repli de plus de 20% depuis le début de l'année, expliquent les équipes de Liberum, c'est en raison des craintes entourant l'exposition du groupe au secteur de l'énergie, générateur à lui seul de la moitié de son carnet de commandes.



Pourtant, en 2009, c'est-à-dire au plus fort de la crise, le résultat opérationnel de Linde ne s'était effrité que de 10%, fait valoir le bureau d'études britannique, qui évoque une résistance de l'activité similaire lors des récessions de 1991 et 2001.



Liberum explique en effet que les annulations de contrats sont extrêmement rares au sein du secteur - en raison des pénalités financières qu'elles occasionnent - et qu'il n'est pas rare que les projets d'usine mettent 20 ans à se concrétiser.



Le cabinet juge par ailleurs 'prometteurs' les programmes de rachats d'actions et de synergies de fusion engagés par Linde, titre sur lequel il conserve une recommandation d'achat et un objectif de 196 euros.



L'action grimpe actuellement de près de 3,2% à la Bourse de Francfort.



