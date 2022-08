Linde : Lancement de trains à hydrogène en Allemagne

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé mercredi l'entrée en fonction à Bremervörde (Allemagne) d'une ligne ferroviaire fonctionnant à partir de stations de ravitaillement en hydrogène, une première mondiale.



Ce dispositif, conçu, détenu et exploité par le fabricant de gaz industriels, doit permettre d'alimenter 14 rames de trains de voyageurs en les faisant parcourir chacune 1000 kilomètres sur la base d'une seule charge.



Le système - compatible dans l'optique d'un basculement vers l'hydrogène vert - affiche une capacité totale de 1600 kg d'hydrogène par jour, ce qui en fait l'un des plus puissants au monde pour ce qui concerne les stations de ravitaillement.



Ces trains sont destinés à remplacer d'anciennes locomotives diesel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.