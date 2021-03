Linde : L'UE autorise l'acquisition d'une société avec Sipchem

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune par Linde (Allemagne) et Sahara International Petrochemical Company (Sipchem) (Arabie saoudite).



L'entreprise commune sera active dans la fourniture sur site de gaz industriels en Arabie Saoudite. Sipchem est la société mère d'un groupe d'entreprises actives dans la production et la commercialisation de produits pétrochimiques de base et intermédiaires.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, car l'entreprise commune n'aura que des activités négligeables, effectives ou prévues, dans l'Espace économique européen.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.