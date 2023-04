Linde : Investit dans son site de Tangjeong en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - La société Linde a annoncé aujourd'hui qu'elle augmenterait la capacité de son site de Tangjeong, en Corée du Sud, afin d'augmenter son approvisionnement en gaz industriels de haute pureté pour Samsung Display.



La capacité accrue soutient l'investissement de plusieurs milliards de dollars prévu par Samsung Display pour convertir sa ligne de production LCD existante en OLED (utilisés notamment pour les smartphones, les casques de réalité virtuelle et les ordinateurs portables).



Linde construira, possédera et exploitera une usine SPECTRA à la pointe de la technologie pour produire plus de 2 000 tonnes par jour d'azote de haute pureté. L'azote sera utilisé pour les applications de refroidissement et de purge dans le processus de fabrication de Samsung Display.



En plus de fournir Samsung Display, l'usine fournira le marché marchand local, ainsi que des gaz rares bruts à la nouvelle installation de purification de Linde à Hyungok, à proximité. L'investissement de Linde devrait s'élever à environ 100 millions de dollars et la nouvelle usine devrait démarrer vers la fin de 2024.



