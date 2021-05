Linde : Hausse de 32% du BPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les ventes de Linde ont atteint 7,2 milliards de dollars au 1er trimestre 2021, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période un an plus tôt, fait savoir aujourd'hui le spécialiste allemand du gaz et de l'ingénierie.



Le résultat opérationnel ajusté de l'entreprise s'établit à 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 25% en douze mois.



Linde dévoile un bénéfice net trimestriel de 980 millions de dollars, contre 573 millions un an plus tôt.



Le BPA ajusté de la société s'élève à 2,49 dollars, en progression de 32% et supérieur au consensus.



Pour 2021, la société estime que le BPA ajusté devrait s'établir entre 9.6 et 9.8 dollars, soit une hausse de 17 à 19% par rapport à l'exercice précédent.







