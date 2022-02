Linde : Extension d'un contrat avec Celanese au Texas

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir étendu un accord existant avec Celanese, société mondiale de produits chimiques et de matériaux spécialisés, et commencera à fournir du dioxyde de carbone et de l'hydrogène à l'usine de fabrication de Celanese à Clear Lake, au Texas.



Celanese utilisera le dioxyde de carbone et l'hydrogène, comme matière première alternative pour produire du méthanol avec une intensité en carbone nettement inférieure dans sa coentreprise Fairway Methanol.



En utilisant le dioxyde de carbone capturé par l'installation de Linde, l'hydrogène fourni par Linde aura également une intensité de carbone plus faible. L'approvisionnement devrait commencer au premier semestre 2023.



