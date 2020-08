Linde : Émission d'un milliard de dollars de dette nouvelle

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé mardi son intention d'émettre un milliard de dollars d'obligations, en deux tranches, via sa filiale américaine Praxair.



Le spécialiste des gaz industriels précise dans un communiqué que l'émission obligataire sera lancée en deux tranches de respectivement 700 et 300 millions de dollars chacune, de maturités 10 et 25 ans.



Les dates d'échéance respectives de ces deux tranches d'obligations sont fixées à août 2030 et août 2050, avec des coupons de respectivement 1,1% et 2,2%.



Linde dit vouloir utiliser les fonds issus de l'offre, qui devrait être bouclée le 10 août, afin de refinancer une partie de sa dette, voire de financer les 'besoins généraux de l'entreprise' comme le veut la formule consacrée.



