Linde : Deux distinctions pour la diversité

(CercleFinance.com) - Linde indique avoir été inclus, pour la deuxième année consécutive, dans la liste Forbes Best Employers for Diversity 2021, qui identifie les 500 premières entreprises américaines en matière de diversité et d'inclusion, sur la base d'entretiens avec 50000 employés.



De même, le groupe de gaz industriels a été nommé entreprise remarquable de DiversityInc 2021 pour la sixième année de suite, après l'enquête annuelle DiversityInc qui évalue plus de 1000 organisations en fonction des données soumises par l'entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.