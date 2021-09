Linde : Des discussions sur la technologie Powerhouse Energy

(CercleFinance.com) - La société anglaise Powerhouse Energy, spécialisée dans la production d'hydrogène à partir de déchets, bondit de plus de 12% lundi à la Bourse de Londres après avoir évoqué la possibilité d'un contrat avec le géant des gaz industriels Linde.



Suite à des informations ayant fuité dans la presse, Powerhouse Energy reconnaît que son partenaire commercial HUI discute actuellement avec Linde d'un projet de construction, en Pologne, d'une centrale basée sur son procédé DMG, qui permet de valoriser les plastiques non recyclés et les pneus en fin de vie.



Cette technologie consiste à déchiqueter les déchets avant de les chauffer à haute température, ce qui permet de dégager un gaz synthétique ('syngas') pouvant à son tour être brûlé et converti en hydrogène.



Rien ne garantit toutefois qu'un accord soit finalisé, précise Powerhouse Energy, qui précise qu'il entend informer le marché sur le développement des négociations.



