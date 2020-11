Linde : Dans le DJSI World pour 18 années de suite

(CercleFinance.com) - Linde annonce son inclusion dans le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) et le DJSI North America, faisant de lui le seul groupe du secteur de la chimie admis dans le DJSI World pour la 18ème année consécutive.



Destiné à aider les investisseurs à intégrer les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs prises de décisions, le DJSI identifie les 10% d'entreprises les meilleures de leurs secteurs en la matière.



Le groupe de gaz industriels souligne avoir reçu un score parfait dans le secteur pour plusieurs critères, dont la gouvernance du risque, les codes de conduite, la stratégie de changement climatique ou encore les activités philanthropiques.



