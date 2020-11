Linde : Consensus battu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de gaz industriels Linde fait part d'un BPA ajusté en croissance de 11% à 2,15 dollars, soit au-dessus du consensus. Le bénéfice ajusté des activités poursuivies s'est élevé à 1 140 millions de dollars, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente.



A 6,85 milliards de dollars, le chiffre d'affaires perd 2% par rapport à l'année précédente, hors effets de changes et de répercussions de coûts, une hausse de 2% des prix ayant été en partie compensé par un tassement de 3% des volumes du fait essentiellement de la pandémie.



Commentant les résultats financiers et les perspectives commerciales, le directeur général Steve Angel a déclaré: 'Les employés de Linde ont une fois de plus réalisé un excellent trimestre avec des marges bénéficiaires d'exploitation en hausse. Pour l'avenir, il y a une incertitude importante dans l'environnement, mais quelle que soit l'économie sous-jacente, j'ai confiance en notre modèle commercial et notre culture de haute performance pour continuer à augmenter les bénéfices et les flux de trésorerie pour les années à venir.'



