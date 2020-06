Linde : Classement en matière de responsabilité sociale

(CercleFinance.com) - Linde a été nommée parmi les 25 meilleures entreprises de la liste des 100 Best Corporate Citizens en 2020, reconnaissant une transparence environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) exceptionnelle et performante parmi les 1 000 plus grandes sociétés américaines.



Le classement de 100 Best Corporate Citizens est basé sur 141 facteurs de transparence et de performance dans huit domaines: changement climatique, relations avec les employés, environnement, finance, gouvernance, droits de l'homme, parties prenantes des sociétés et performance ESG.



'Nous sommes honorés d'être reconnus comme un chef de file en matière de responsabilité sociale des entreprises', a déclaré Riva Krut, vice-présidente et chef du développement durable chez Linde.



'Nous considérons cette réalisation comme une reconnaissance de l'engagement indéfectible de Linde envers l'environnement, les pratiques commerciales responsables et les communautés locales que nous servons.'



