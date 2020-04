Linde : Cession d'activités en Europe du Nord finalisée

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir finalisé la cession d'actifs sélectifs jugés non essentiels en Europe du Nord au groupe gazier nordique Gasum, à savoir ses activités GNL et biogaz en Scandinavie, ainsi que son activité de soutage marin en Allemagne.



Les activités cédées génèrent des revenus annuels d'environ 100 millions d'euros et emploient 35 personnes. Au 1er mai, 2020, tous les employés, les clients et les contrats fournisseurs seront transférés à Gasum.



