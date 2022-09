Linde : Capacités de production en hydrogène accrues aux USA

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé jeudi qu'il allait augmenter ses capacités de production en hydrogène aux Etats-Unis afin de répondre à une demande en pleine croissance.



Le fabricant de gaz industriels a prévu de construire un nouvel électrolyseur d'une puissance de 35 mégawatts (MW) qui produira de l'hydrogène vert dans la région des chutes du Niagara, dans l'Etat de New York.



Cet électrolyseur, le plus important jamais construit par Linde, va lui permettre de doubler sa capacité de production d'hydrogène vert dans le pays et de répondre aux besoins croissants de secteurs comme l'aéronautique, l'électronique et l'industrie manufacturière.



Ces nouvelles installations devraient être mises en service d'ici à 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.