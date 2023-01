Linde : Augmente sa production d'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production d'hydrogène vert en Ontario, en Californie. Cette décision permettra de répondre à la demande croissante du marché de la mobilité.



Linde construira, possédera et exploitera le premier de plusieurs électrolyseurs PEM (membrane échangeuse de protons) de cinq mégawatts prévus pour augmenter sa capacité en hydrogène.



Suite à cet investissement initial, le nouvel électrolyseur ainsi que l'usine existante produiront suffisamment d'hydrogène vert pour éviter jusqu'à 75 000 tonnes métriques d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone par an.



' Nous continuons de constater une demande croissante d'hydrogène vert alors que la décarbonation dans le secteur de la mobilité devient une réalité ', a déclaré Marcos Cuevas, vice-président de la région Ouest de Linde.



