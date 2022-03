Linde : Augmentation du dividende et rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Linde annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,17 dollar par action, en augmentation de 10% par rapport au précédent. Ce dividende sera payable le 25 mars au profit des actionnaires qui seront inscrits au 11 mars.



Le conseil a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions ordinaires pouvant atteindre 10 milliards de dollars, remplaçant celui pour cinq milliards de dollars autorisé le 25 janvier 2021 et récemment achevé.



Conformément aux exigences règlementaires, le conseil d'administration du groupe allemand de gaz industriels a fixé le montant maximum de rachat et la date d'expiration, à 15% des actions en circulation et au 31 juillet 2024, respectivement.



