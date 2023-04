Linde : Allié à Heidelberg Materials pour capter du carbone

(CercleFinance.com) - Le groupe de gaz industriels Linde annonce avoir signé un accord avec Heidelberg Materials, pour construire, posséder et exploiter conjointement une installation de captage et de liquéfaction du carbone à grande échelle.



Grâce à l'utilisation de la capture du carbone, Linde et Heidelberg Materials viseront à réduire les émissions de carbone de l'usine du groupe de matériaux de construction située à Lengfurt, en Allemagne.



La nouvelle usine captera, liquéfiera et purifiera environ 70.000 tonnes de CO₂ par an, la majorité du CO₂ liquide résultant devant être commercialisée par Linde comme matière première pour les marchés finaux de la chimie, de l'alimentation et des boissons.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.