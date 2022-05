Lhyfe : Succès de son introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Lhyfe, producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



12 571 429 actions ordinaires nouvelles seront émises. L'augmentation de capital totale est de 110,0 ME dans le cadre de l'offre (hors option de surallocation) et de 47,8 ME au titre de la conversion d'obligations convertibles en actions au jour du règlement-livraison.



Le prix de l'action est fixé à 8,75 E, soit une capitalisation boursière d'environ 411 ME.



Le début des négociations des actions (sous forme de promesses) le 23 mai 2022 et règlement-livraison est fixé 24 mai 2022 et la fin de la période de stabilisation est le 17 juin 2022.



