Levi's : BPA meilleur que prévu, mais les marges se replient

(CercleFinance.com) - Levi's a dévoilé jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, dopés par ses activités de vente directe aux consommateurs, mais la baisse de ses marges témoigne de l'impact toujours marqué de l'inflation.



Sa marge brute ajustée s'est ainsi tassée à 55,8% sur les trois mois clos fin février, contre un plus haut historique de 59,4% un an plus tôt, tandis que sa marge opérationnelle ajustée s'est repliée de 14,9% à 11%.



Les charges administratives et commerciales au titre du trimestre ont progressé à 785 millions de dollars, contre 709 millions un an auparavant, en raison notamment d'investissements publicitaires dus à la célébration du 150ème anniversaire de son produit-phare, le jean 501.



A 1,7 milliard de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 6% en données publiées et de 9% à taux de changes constants porté par la progression des ventes directes au consommateur (DTC), qui se sont accrues de 12% en données publiées et de 16% à change constants.



Le bénéfice net a chuté à 115 millions de dollars, soit 29 cents par action, contre 196 millions de dollars (48 cents) un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice du groupe ressort à 34 cents par action, là où les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice ajusté de 32 cents par action.



Pour son exercice en cours, le groupe de San Francisco déclare toujours tabler sur un chiffre d'affaires en hausse de 1,5% à 3%, c'est-à-dire entre 6,3 et 6,4 milliards de dollars, pour un BPA ajusté entre 1,30 et 1,40 dollar.



Suite à cette publication ,le titre chutait de plus de 11% jeudi matin dans les premiers échanges à la Bourse de New York.



