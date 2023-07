Levi's : Avertit sur ses objectifs, le titre plonge

(CercleFinance.com) - L'action Levi Strauss & Co. chute de près de 7% vendredi à la Bourse de New York au lendemain de l'abaissement par le fabricant de jeans de ses prévisions annuelles.



Le groupe de San Francisco (Californie) a annoncé hier soir qu'il ne prévoyait plus qu'une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 1,5% et 2,5% pour l'exercice en cours, contre 1,5% à 3% précédemment.



Son bénéfice par action (BPA) ajusté est désormais attendu entre 1,10 et 1,20 dollar, au lieu de 1,30 à 1,40 dollar jusqu'ici.



Sur son deuxième trimestre, clos fin mai, Levi's a généré un chiffre d'affaires net en baisse de 9% à taux de change constants, à 1,3 milliard de dollars, principalement en raison d'une chute de ses ventes dans la distribution hors magasins propres.



Le groupe a essuyé une perte nette de deux millions de dollars, contre un bénéfice net de 50 millions de dollars un an plus tôt, notamment en raison d'une hausse de ses dépenses publicitaires liées à la célébration du 150ème anniversaire du Levi's 501.



