Les Agences de Papa : Suspension de cotation

(CercleFinance.com) - Les Agences de Papa, société cotée sur Euronext Access+, réseau immobilier digital indépendant créé en octobre 2019, annonce ce matin la suspension de sa cotation dans l'attente de la publication d'un communiqué prévu le 31 mai prochain.



Cette suspension de la cotation du titre, qui prend effet à partir de ce lundi 9 mai avant bourse, s'inscrit dans le cadre du préplacement de l'ICO (Initial Coin Offering) annoncée le 19 avril dernier.



Pour mémoire, cette ICO est destinée à financer la réalisation par la société de son projet de nouvel écosystème virtuel de l'immobilier basé sur les technologies WEB3, premier écosystème de l'immobilier dans le metaverse.



Accessible à tous, ce nouvel écosystème permettra de naviguer et d'effectuer autrement les démarches dédiées à l'acquisition d'un bien, mais également de profiter de toutes les activités annexes propres au metaverse.



'La date de reprise de cotation sera indiquée dans un communiqué de presse prévu le 31 mai annonçant les résultats de cette opération non dilutive pour l'actionnaire', précise Les Agences de Papa.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.