Les Agences de Papa : Reporte la publication de ses comptes

(CercleFinance.com) - La société Les Agences de Papa annonce ce soir reporter la publication de ses comptes 2021 en raison du lancement d'une ICO (Initial Coin Offering) destinée à financer son projet d'écosystème virtuel de l'immobilier.



Pour rappel, ce projet a pour but de créer le 1erécosystème de l'immobilier dans le Metaverse. Il s'appuiera pour cela sur une plateforme web 3.0.



Les préventes ont débuté le 15 avril et le lancement officiel de l'ICO est prévu pour sa part le 15 mai 2022.



En raison de la nature des tokens, cette opération sera non dilutive pour les actionnaires des Agences de Papa, précise la société.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.