Lennar : BPA plus que doublé au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Lennar Corp publie au titre de son troisième trimestre comptable un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, soit 4,52 dollars par action, un BPA plus que doublé par rapport à la même période de l'exercice précédent (2,12 dollars).



Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 6,9 milliards de dollars, et vu ses nouvelles commandes en valeur progresser de 19% à 7,5 milliards, portant la valeur de son carnet de commandes à 12 milliards de dollars.



'Le groupe et le secteur ont été confrontés à des problèmes d'approvisionnement sans précédents qui vont selon nous se poursuivre dans un avenir prévisible', prévient toutefois Lennar, qui abaisse donc ses prévisions de livraisons pour le trimestre en cours.



