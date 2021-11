Legrand : Chartes contre les violences faites aux femmes

(CercleFinance.com) - Legrand annonce être signataire de la 'charte d'engagement contre les violences faites aux femmes' de OneInThreeWomen, le premier réseau européen d'entreprises engagées contre les violences conjugales et de la fondation Agir contre l'exclusion (FACE).



Le fournisseur de matériel électrique ajoute avoir signé le manifeste des acteurs économiques de France contre les violences, porté par le Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances.



'Ces initiatives viennent confirmer les engagements de Legrand, qui souhaite offrir un cadre de travail sécurisé et bienveillant à l'ensemble de ses équipes et plus particulièrement aux collaboratrices victimes de violences', affirme le groupe.



